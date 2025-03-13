شكرا لقرائتكم خبر عن خسوف القمر يوم الجمعة.. ظاهرة فلكية عالمية لن تُرى في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وسيكون الحدث مرئيًا في العديد من مناطق العالم، لكنه لن يكون مشاهدًا في المملكة العربية تفاصيل الخسوف يحدث الخسوف القمري عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس عن القمر ودخوله في ظل الأرض.

ووفقًا للخبراء، فإن الخسوف الجزئي سيبدأ عند الساعة 8:09 صباحًا بتوقيت السعودية، ليصل إلى ذروته عند الساعة 9:58 صباحًا، ثم يبدأ القمر في الخروج تدريجيًا من ظل الأرض حتى ينتهي الخسوف تمامًا عند الساعة 11:47 صباحًا.

عدم رؤية الخسوف في المملكة نظرًا إلى وقوع الحدث خلال ساعات النهار في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وآسيا الوسطى، فلن يكون بالإمكان مشاهدته بالعين المجردة في هذه المناطق.

في المقابل، ستكون جميع مراحل الخسوف مرئية بشكل واضح في أمريكا الشمالية والجنوبية والقارتين القطبيتين، بينما ستتمكن بعض مناطق أوروبا وإفريقيا وأجزاء من أستراليا وشرق آسيا من رؤية الخسوف جزئيًا. الجانب الفلكي والتقويمي تمثل ظاهرة الخسوف القمري فرصة علمية مهمة لدراسة حركة القمر، كما تسهم في التأكد من بدايات الأشهر القمرية، إذ يحدث الخسوف في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا، وعندما يوجد بالقرب من إحدى العقد المدارية التي تقاطع مستوى مدار الشمس.

ويؤكد الخبراء أن النظر إلى الخسوف لا يشكل أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الشمسي الذي يستلزم وسائل حماية خاصة. اهتمام علمي عالمي تحظى هذه الظاهرة بمتابعة كبيرة من قبل المهتمين بعلم الفلك في العالم، إذ توفر فرصة لدراسة حركة الأجرام السماوية ورصد الظلال الكونية.

وعلى الرغم من عدم إمكانية مشاهدته في المملكة، فإن الهيئات الفلكية والمراصد العلمية تتابع الظاهرة بدقة وتوفر بياناتها للمجتمع العلمي والمهتمين بعلوم الفضاء. الدمام - شريف احمد - تشهد الأرض يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 رمضان 1446 هـ 14 مارس 2025م، خسوفًا كليًا للقمر، يعد أول (خسوف القمر) من نوعه لهذا العام.وسيكون الحدث مرئيًا في العديد من مناطق العالم، لكنه لن يكون مشاهدًا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.يحدث الخسوف القمري عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس عن القمر ودخوله في ظل الأرض.ووفقًا للخبراء، فإن الخسوف الجزئي سيبدأ عند الساعة 8:09 صباحًا بتوقيت السعودية، ليصل إلى ذروته عند الساعة 9:58 صباحًا، ثم يبدأ القمر في الخروج تدريجيًا من ظل الأرض حتى ينتهي الخسوف تمامًا عند الساعة 11:47 صباحًا.نظرًا إلى وقوع الحدث خلال ساعات النهار في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وآسيا الوسطى، فلن يكون بالإمكان مشاهدته بالعين المجردة في هذه المناطق.في المقابل، ستكون جميع مراحل الخسوف مرئية بشكل واضح في أمريكا الشمالية والجنوبية والقارتين القطبيتين، بينما ستتمكن بعض مناطق أوروبا وإفريقيا وأجزاء من أستراليا وشرق آسيا من رؤية الخسوف جزئيًا.تمثل ظاهرة الخسوف القمري فرصة علمية مهمة لدراسة حركة القمر، كما تسهم في التأكد من بدايات الأشهر القمرية، إذ يحدث الخسوف في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا، وعندما يوجد بالقرب من إحدى العقد المدارية التي تقاطع مستوى مدار الشمس.ويؤكد الخبراء أن النظر إلى الخسوف لا يشكل أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الشمسي الذي يستلزم وسائل حماية خاصة.تحظى هذه الظاهرة بمتابعة كبيرة من قبل المهتمين بعلم الفلك في العالم، إذ توفر فرصة لدراسة حركة الأجرام السماوية ورصد الظلال الكونية.وعلى الرغم من عدم إمكانية مشاهدته في المملكة، فإن الهيئات الفلكية والمراصد العلمية تتابع الظاهرة بدقة وتوفر بياناتها للمجتمع العلمي والمهتمين بعلوم الفضاء.