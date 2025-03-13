شكرا لمتابعة خبر عن ألماني يقضي شهر العسل في مكة بعد اعتناقه الإسلام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قضى الشاب الألماني عبد المالك، الذي اعتنق الإسلام مؤخرًا، شهر العسل في مكة المكرمة، حيث اختار أن يبدأ حياته الزوجية بزيارة الأماكن المقدسة.

وقال عبد المالك خلال حديثه عبر قناة «العربية السعودية»، الذي ينحدر من عائلة ألمانية غير مسلمة، إنه تأثر بجاره الذي كان إمام مسجد، حيث كان يدعوه باستمرار للتعرف على الإسلام.

وأضاف: “بدأت أستمع للقرآن وأبحث عن معانيه، حتى شعرت بأن هذا هو الطريق الصحيح”.

وعن رد فعل عائلته، أوضح أن والده قاطعه بعد إسلامه، بينما وجدت والدته صعوبة في تقبل الأمر، في حين أسلمت خالته بعد فترة.

واختتم حديثه : ” الإسلام هذا الطريق إلى الجنة، طريق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم” .