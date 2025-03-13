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ألماني يقضي شهر العسل في مكة بعد اعتناقه الإسلام .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قضى الشاب الألماني عبد المالك، الذي اعتنق الإسلام مؤخرًا، شهر العسل في مكة المكرمة، حيث اختار أن يبدأ حياته الزوجية بزيارة الأماكن المقدسة.

وقال عبد المالك خلال حديثه عبر قناة «العربية »، الذي ينحدر من عائلة ألمانية غير مسلمة، إنه تأثر بجاره الذي كان إمام مسجد، حيث كان يدعوه باستمرار للتعرف على الإسلام.

وأضاف: “بدأت أستمع للقرآن وأبحث عن معانيه، حتى شعرت بأن هذا هو الطريق الصحيح”.

وعن رد فعل عائلته، أوضح أن والده قاطعه بعد إسلامه، بينما وجدت والدته صعوبة في تقبل الأمر، في حين أسلمت خالته بعد فترة.

واختتم حديثه : ” الإسلام هذا الطريق إلى الجنة، طريق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم” .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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