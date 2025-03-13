شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: محادثات السعودية تسهم في إيجاد حل مستدام للصراع بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

وقف لإطلاق النار

الدمام - شريف احمد - رحبت دولة الإمارات باستضافة المملكة العربية السعودية محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أوكرانيا، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في تخفيف التوترات وإيجاد حل شامل ومستدام للصراع بين روسيا وأوكرانيا.وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان لها- بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.وأعربت عن أملها في أن تمهد المحادثات الطريق لإنهاء المعاناة، ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة الإنسانية.ودعت الوزارة إلى مواصلة مسار السلام وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار، مؤكدة أن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد لحل النزاعات.

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتقدم الذي تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن إمكانية إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ضد جارتها.



الكرة في ملعب روسيا

ووافقت أوكرانيا على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، بشرط أن توافق روسيا أيضًا، بينما وافقت الولايات المتحدة على استئناف المساعدات العسكرية والاستخباراتية، وذلك عقب محادثات جرت يوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس: "الكرة الآن بوضوح في ملعب روسيا"، مرددًا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تفاوض على الاتفاق في جدة إلى جانب أطراف أخرى.

كما استخدمت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التعبير ذاته في منشور على إكس لدعم الاتفاق.

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وأكد ماكرون أهمية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، لكنه شدد أيضًا على أن فرنسا وشركاءها لا يسعون إلى مجرد أي سلام، بل إلى "سلام مدعوم بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".