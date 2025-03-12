ضبط 77 حالة اشتباه بالتستر التجاري

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (2,452) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر فبراير من العام 2025م، وذلك استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة: (البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضروات، البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصالونات الرجالية، البيغ بالتجزئة للتمور، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.

وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط (77) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).