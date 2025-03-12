إتلاف 28 ألف وحدة من منتجات التبغ المخالفة

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، أنها ضبطت شقة جرى استغلالها بشكل غير نظامي لتخزين منتجات "التبغ" مجهولة المصدر.
وأضافت الأمانة أنه جرى ضبط شقة أخرى تستخدم كمستودع غير نظامي، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المخصصة للاستعمال الشخصي، إلى جانب معدات تُستخدم في تقليد بلد المنشأ وتوزيعها في الأسواق.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات البلاغات الرسمية، حرصًا على سلامة السكان وضمان التزام الأسواق بالاشتراطات النظامية.
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