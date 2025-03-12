صم بصحة في ظهران الجنوب

وأوضح تجمع عسير الصحي، أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي خلال شهر رمضان، وتقديم إرشادات للصائمين حول الممارسات الغذائية السليمة، وقال إن الحملة ستستمر طوال شهر رمضان؛ لضمان وصول الرسائل التوعوية لأكبر عدد من المستفيدين، مشيرًا إلى أهمية اتباع إرشادات التغذية السليمة للصيام بطريقة آمنة وصحية، للاستفادة القصوى من الفوائد الصحية للصيام دون التعرض لمشكلات صحية.
من جهته، قدم محافظ ظهران الجنوب، شكره لجميع القائمين على الحملة من منسوبي مستشفى ظهران الجنوب العام، ودعا الجميع إلى ضرورة ممارسة رياضة المشي في ظل توفر مضامير المشي والساحات في جميع أنحاء محافظة ظهران الجنوب.
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