توزيع أكثر من 15.8 مليون م³ من المياه للحرمين في أوائل رمضان

تواصل شركة المياه الوطنية تنفيذ خططها التشغيلية المعدة لموسم شهر رمضان لعام 1446هـ، حيث وزّعت أكثر من (15.8) مليون متر مكعب من المياه في العشر الأوائل من الشهر الفضيل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبضخ مستمر على مدار 24 ساعة للحرمين الشريفين والمناطق المركزية.

وأوضحت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها بخزن مائي "إستراتيجي وتشغيلي" يصل إلى قرابة (10) ملايين متر مكعب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان استمرار ضخ المياه، وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب للسكان وضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين، الخطة التشغيلية اتسمت بالانسيابية والاستعداد التام للقوى البشرية العاملة في جميع النقاط الخدمية.