وأوضحت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها بخزن مائي "إستراتيجي وتشغيلي" يصل إلى قرابة (10) ملايين متر مكعب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان استمرار ضخ المياه، وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب للسكان وضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين، الخطة التشغيلية اتسمت بالانسيابية والاستعداد التام للقوى البشرية العاملة في جميع النقاط الخدمية.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع أكثر من 15.8 مليون م³ من المياه للحرمين في أوائل رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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