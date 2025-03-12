وتتوزع الوظائف المطلوبة على ثلاث مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى وظائف: طبيب استشاري "نساء وولادة - طب أسنان الأطفال - علاج وجراحة اللثة - علاج جذور وعصب الأسنان"، وطبيب نائب أول "نساء وولادة - الاستعاضة السنية"، وطبيب أسنان عام.
وتشمل وظائف المجموعة الثانية وظائف: أخصائي تقنية قلب، فني تعقيم، أخصائي نفسي، مساعد طبيب أسنان، فني ترميز طبي، فني أخصائي معلوماتية صحية، أخصائي قدم، أخصائي علاج تنفسي، أخصائي تخطيط إستراتيجي، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي مساعد تواصل مؤسسي. كما تشمل المجموعة الثالثة وظائف: أخصائي مساعد مستودع، مهندس مساعد أجهزة طبية، أخصائي مساعد شبكات، أخصائي مساعد أنظمة تشغيل، أخصائي مساعد مركز بيانات، أخصائي مساعد بنية تحتية للأمن السيبراني ، أخصائي مساعد توظيف، أخصائي مساعد تطوير موارد بشرية، أخصائي مساعد قانوني، مساعد مصمم جرافيك، أخصائي أشعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة الطبية بجامعة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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