السعودية | افتتاح المعرض المصاحب لرئاسة السعودية لأعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نيويورك – 12 مارس 2025

افتتح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، معرض “من الرؤية الى الواقع: تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية” المصاحب لرئاسة المملكة لأعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW69، وذلك بحضور سعادة الدكتورة ميمونة آل خليل رئيس وفد المملكة والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، يُقام المعرض بمبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ويستمر حتى 21 مارس الجاري.

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في دعم وتمكين المرأة السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تسليط الضوء على أهم إنجازات المملكة في العديد من مجالات تمكين المرأة ويؤكد على أن تمكينها متجذر في نسيج المجتمع السعودي منذ فجر التأسيس في عدة مجالات أبرزها التعليم، والصحة، والعمل، وريادة الأعمال، والتمثيل الدولي، والتطوع، والأعمال الخيرية حيث برزت فيها المرأة بشكل كبير بفضل جهود القيادة الحكيمة ودعمها.

كما يشمل المعرض ثلاثة أركان رئيسية تعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية، حيث يقدم الكتابة بالخط العربي لرواد المعرض، وركن للضيافة يوزع هدايا مصنوعة بأيدي حرفيات سعوديات وأجود أنواع التمور والقهوة السعودية.

يعكس هذا المعرض التزام المملكة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة، محلياً ودولياً. كما يجسد التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة داعمة تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

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