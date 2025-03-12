السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في بلجيكا وإيطاليا والسويد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع سفارة المملكة بإيطاليا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في إيطاليا، بحضور القنصل رائد الحرقان بمقر سفارة المملكة بالعاصمة الإيطالية روما.

وفي السويد نُفذ البرنامج بمقر سفارة المملكة في السويد، وفي بلجيكا نُفذ في مقر سفارة المملكة في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بدر القثامي وعدد من أعضاء السفارة.

ويبلغ عدد أطنان التمور المخصصة لكل دولة طنين، يستفيد منها قرابة 8 آلاف مستفيد في كل دولة، وذلك في إطار جهود المملكة لمشاركة المسلمين فرحتهم بحلول الشهر الفضيل، وعنايتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 102 دولة خلال شهر رمضان لهذا العام ،وتأتي اتساقًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

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