السعودية | سمو وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن فلسطين بالدوحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، بزيارة لدولة قطر، شارك خلالها في اجتماع ضم كلاً من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد خليفة شاهين المرر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد حسين الشيخ، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط السيد ستيف ويتكوف

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