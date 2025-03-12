شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يكشف تفاصيل توجيه ولي العهد بتأسيس الأمن البيئي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن تفاصيل توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله له بتأسيس الأمن البيئي .

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود في حديثه ببرنامج “حكاية وعد” على قناة MBC1 : “كان من الواضح الحاجة إلى وجود جهة لفرض النظام والقانون فيما يتعلق ببرامج المملكة الحالية مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، أو ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في القطاع النباتي”.

وتابع الأمير عبد العزيز: “قدمت وزارة البيئة عرضًا لسمو سيدي ولي العهد لحاجتهم إلى استحداث قطاع في وزارة البيئة معني بالنظام البيئي، وبارك سمو ولي العهد الفكرة، وطلب أن يتم بناؤه في وزارة الداخلية وليس في وزارة البيئة نظرًا لوجود القطاعات المائية بمقر وزارة الداخلية وأن تكون في مكانها الصحيح”.

وأضاف: “وبالفعل، بدأنا من وقتها في إنشاء القطاع من الصفر، وفي الاجتماع الدوري مع سمو سيدي ولي العهد، وجهنا توجيهًا واضحًا وقال إن هذا القطاع من أهم القطاعات عندي ، لابد أن يتم بناء قطاع قوي قادر على الحفاظ على بيئة المملكة العربية السعودية ، لأن هذا جانب مهم ضمن مستهدفات الرؤية ، وبالفعل بدأنا في البداية على نطاق ضيق وبدأنا بالمحميات وكل فترة نتوسع “.

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