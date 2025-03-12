شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريم بنت الوليد تهنئ شقيقها برئاسته الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأت الأميرة ريم بنت الوليد شقيقها الأمير خالد بن الوليد بتجديد الثقة برئاسته للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وغردت سمو الأميرة ريم بن الوليد وكتبت :”أبارك لأخي تجديد الثقة برئاسة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وكلي ثقة بمواصلة نجاحاته في تعزيز الرياضة المجتمعية”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قد اعتمدت الثلاثاء، تشكيل عدد من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية السعودية للدورة الأولمبية الجديدة 2024-2028م.

وتم تجديد الثقة في الأمير خالد بن الوليد لتوليه رئاسة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع .