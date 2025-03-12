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الأميرة ريم بنت الوليد تهنئ شقيقها برئاسته الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

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  • الأميرة ريم بنت الوليد تهنئ شقيقها برئاسته الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 1/2
  • الأميرة ريم بنت الوليد تهنئ شقيقها برئاسته الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 2/2

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الرياض - علي القحطاني - هنأت الأميرة ريم بنت الوليد شقيقها الأمير خالد بن الوليد بتجديد الثقة برئاسته للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وغردت سمو الأميرة ريم بن الوليد وكتبت :”أبارك لأخي تجديد الثقة برئاسة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وكلي ثقة بمواصلة نجاحاته في تعزيز المجتمعية”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية والبارالمبية ، قد اعتمدت الثلاثاء، تشكيل عدد من مجالس إدارات الاتحادات السعودية للدورة الأولمبية الجديدة 2024-2028م.

وتم تجديد الثقة في الأمير خالد بن الوليد لتوليه رئاسة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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