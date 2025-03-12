شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ فيصل بن سلطان آل حثلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على الشيخ فيصل بن سلطان بن فلاح بن راكان آل حثلين -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة آل حثلين عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.