شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدة مناطق في المملكة والإمارات هطول أمطار رعدية مساء اليوم، 12 رمضان 1446هـ، عند الساعة 6:50 مساءً.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة منصة “إكس”، أن الأمطار ستشمل أجزاءً من منطقتي الرياض والشرقية، إضافة إلى شرقي المناطق الغربية والجنوبية، وكذلك غرب الإمارات.

كما أشار إلى أن الحالة المطرية التاسعة لهذا الموسم تبشر بهطول الأمطار وجريان السيول.

وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار، على عدة مناطق في المملكة، وتشمل الحالة الجوية كلاً من الجوف، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران، وسط توقعات بتأثيرات متفاوتة في شدتها على مختلف المناطق.

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