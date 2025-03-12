شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: الأربعاء آخر دوام في شهر رمضان لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة التعليم على إداراتها في المناطق بأن آخر يوم دوام في شهر رمضان لهذا العام سيكون بنهاية دوام الأربعاء 19/ 9 / 1446، وبداية إجازة عيد الفطر الخميس 20/ 9 / 1446 هـ، فيما ستكون بداية الدراسة بعد إجازة العيد يوم الأحد 8 شوال 1446 هـ.

وشهد الأسبوعان الماضيان استفسارات عديدة بخصوص بداية إجازة العيد دون الحصول على تأكيدات رسمية، وبذلك تكون التعليم قد حسمت الجدل الذي تردد في الأسبوعين الماضيين بشأن بداية إجازة عيد الفطر، وأوضحت الأمر للكوادر التعليمية والإدارية أو الطلاب والطالبات.

وتداول رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية تعميمن مختلفين؛ أحدهما يشير إلى أن إجازة عيد الفطر ستبدأ مع نهاية دوام يوم الأربعاء، بينما يؤكد الآخر أن الإجازة ستبدأ بعد نهاية دوام الخميس.