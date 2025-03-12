%13 انخفاض شكاوى المحامين

سجلت شكاوى المحامين في شهر فبراير الماضي انخفاضًا بـ13%، مقابل نمو البلاغات 20%، حيث استنفرت الهيئة السعودية للمحامين جهودها في التعامل مع الشكاوى والبلاغات ومعالجتها، وسجلت الشكاوى الواردة للمحامين 130 شكوى واردة بـ33% من أصل 394 شكوى تم التعامل معها، مقابل 78 بلاغًا، منها 22 بلاغًا واردة بـ28%، في وقت بلغت المعونات القضائية 1026 طلبًا، منها 416 طلب معونة قضائية جديد بـ41%.

نمو البلاغات

كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين لشهر فبراير، تسجيل 394 شكوى، منها 130 شكوى واردة بـ33%، مقابل 205 شكاوى قيد الإجراء بـ52%، و3 شكاوى تمت إحالتها بـ1%، مقابل 56 شكوى تم حفظها بـ14%، وبلغ إجمالي البلاغات 78 بلاغًا، والتي ارتفعت 20% مقارنة بالشهر السابق، منها 41 بلاغًا قيد الإجراء بـ53%، و7 بلاغات تمت إحالتها بـ9%، و22 بلاغًا واردًا بـ28%، و8 بلاغات تم حفظها بـ10%.

معونات قضائية

بلغت طلبات معونة قضائية جديدة 416 طلبًا جديدًا بـ41%، مقابل 596 طلبًا تمت معالجتها بـ58%، و14 طلبًا قيد الدراسة بـ1.36%، وسجلت طلبات الدعم المهني الواردة 13 طلبًا بـ30%، من أصل 43 طلب دعم مهني، و19 طلبًا قيد الدراسة بـ44%، و6 طلبات تمت إحالتها بـ14%، و5 طلبات تم حفظها بـ12%، وبلغت قضايا أتعاب واردة 4 قضايا، و5 خطابات صادرة، و3 تقارير خبرة صادرة.

سجلات صادرة

بلغت سجلات منشأة قانونية صادرة 473 سجلا صادرًا، مقابل 464 سجلا مكتملا برقم 700، و146 طلب إصدار جديد لسجل منشأة، وسجل الأعضاء الأساسيون الجدد 3392 عضوًا جديدًا، و70 عضوًا مهنيًا جديدًا، و68 عضوًا أكاديميًا جديدًا، و50 معتمدًا مهنيًا جديدًا، و206 متدربًا جديدًا للاعتماد العام، و3 متدربين جدد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وخدمة 3733 متصلا، وبلغ إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية 957 مستفيدًا، وإجمالي الساعات التدريبية 105 ساعات تدريبية.

شكاوى وبلاغات

- 394 شكوى محامين.

- %33 الشكاوى الواردة.

- %52 شكاوى قيد الإجراء.

- 78 بلاغات المحامين.

- %28 بلاغات واردة.

- %53 بلاغات قيد الإجراء.

- 473 سجل منشأة قانونية صادر.

- 1026 طلب معونة قضائية.

- %58 الطلبات المعالجة.

- 4 قضايا أتعاب واردة.

- 146 طلب إصدار سجلات جديدة.

- 50 معتمدًا مهنيًا جديدًا.

- 3392 عضوًا أساسيًا جديدًا.

- 70 عضوًا مهنيًا جديدًا.