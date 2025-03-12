السعودية | “طيران ناس” يطلق مبادرة لتوظيف ذوي الإعاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلن طيران ناس، عن مبادرة لتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف إداراته، وذلك بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن برنامج الاستدامة في الشركة، الذي يهدف إلى تبني مبادرات ذات أثر مستدام على المجتمع.

وأكدت الشركة أن بيئتها الداخلية مطورة بشكل يخدم ذوي الإعاقة؛ لتسهيل تحركهم وتسهيل لاستخدام المرافق، مشيرةً إلى أنها أكملت تنفيذ حملة توعوية لتوعية وتدريب الموظفين للأساليب المثلى في التعامل مع كل إعاقة، حيث دربت منسوبي الملاحة والضيافة الجوية على لغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع، كما أحاطتهم بسمات ذوي التوحد وكيفية تقديم الخدمة لهم.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها محليًا بين شركات الطيران، مما يظهر التزام طيران ناس بتبني مبادرات مجتمعية ذات أثر وطني مستدام، معززًا مسؤوليته تجاه المجتمع.

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