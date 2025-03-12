شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن فلسطين في الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، دولة قطر، وشارك خلال الزيارة في اجتماع بشأن فلسطين.

وضم الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبدالعاطي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

