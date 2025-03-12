نهاية دوام الأربعاء إجازة العيد بالمدارس

حسمت العديد من إدارات ومكاتب التعليم في تعاميم، أصدرتها أمس، الجدل حول موعد إجازة العيد لهذا العام، حيث وجهت جميع مدارس التعليم ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد ورياض الأطفال باعتماد نهاية دوام يوم الأربعاء الـ19 من شهر رمضان الجاري بداية إجازة عيد الفطر المبارك للمدارس «معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات»، والعودة إلى الدراسة يوم الأحد الـ 8 شهر شوال المقبل.

الانضباط والالتزام

من جهتها، أوضحت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، في تعميمها الذي حصلت «دوت الخليج» على نسخة منه، أن تحديد موعد الإجازة يأتي في إطار سعي الإدارة العامة للتعليم إلى تعزيز ثقافة الانضباط والالتزام في بيئة العمل، والحد من الغياب، وذلك كخطوة حيوية لتحقيق الكفاءة والإنتاجية، ورفع جودة المخرجات التعليمية.

وجاء في التعميم تأكيد اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز قيمة الانضباط، ورفع وحدة متابعة دوام الموظفين بإحصائية الغياب للمعلمين.

اليوم الفعلي

وشهدت الأوساط التعليمية خلال الـ 5 أيام الماضية تضاربًا في تحديد اليوم الفعلي لبدء إجازة عيد الفطر المبارك بين نهاية دوام يوم الأربعاء الـ19 من شهر رمضان الجاري ونهاية دوام يوم الخميس الـ20 من شهر رمضان.

واختلفت تعاميم عدة في وقت الإجازة ونهاية الدوام، حيث ذكر البعض أن آخر دوام هو الخميس، والبعض ذكر أن آخر دوام هو يوم الأربعاء استنادا للجدول المعتمد من قِبل الوزارة أو السنة الدراسية، الذي يشير إلى أن أول أيام إجازة عيد الفطر هو يوم الخميس، بالإضافة إلى أن موقع الوزارة الرسمي والعداد الزمني يشيران إلى أن الأربعاء هو آخر يوم دراسي، ليكون الخميس هو أول أيام إجازة عيد الفطر.

العام الدراسي

الفصل الدراسي الأول

13 أسبوعًا دراسيًا (63 يومًا دراسيًا)

الفصل الدراسي الثاني

13 أسبوعًا دراسيًا (63 يومًا دراسيًا)

الفصل الدراسي الثالث

12 أسبوعًا دراسيًا (57 يومًا دراسيًا)

الإجمالي

38 أسبوعًا دراسيًا (183 يومًا)