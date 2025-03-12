وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير

تشرف هيئة تطوير المدينة المنورة على وجبات الإفطار في 3 مساجد، بداية من مسجد قباء ومسجد ميقات المدينة، وانضم إليهما للمرة الأولى هذا العام مسجد القبلتين، حيث أبلغت الهيئة مقدمي وجبات الإفطار بأن يكون تقديم الوجبات عن طريق شركات الإعاشة المعتمدة، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة كشركات لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.

أعداد الوجبات

اشترطت الهيئة على مقدمي خدمة إفطار الصائمين حسب أعداد الوجبات المتفق عليها بأن تفرشها في صف واحد باتجاه القبلة، بينما تكون الوجبات خارج المساجد على صفين متقابلين، وتكون وجبات إفطار الصائمين عبر شركات الإعاشة المعتمدة فقط، التي تتكفل بإيصالها لموقع سفرة الإفطار، وتكون وجبة الإفطار مغلفة ومعروفة المصدر وموضحا عليها تاريخ التعبئة، وتحتوي على خبز وزبادي وتمر وظرف دقة وماء واحتياجات الصائم من مناديل. كما يسمح بتقديم القهوة السعودية.

فرز واعتماد

قد دعت هيئة تطوير المدينة المنورة شركات الإعاشة الخاصة بتقديم وجبات الإفطار في المساجد إلى التسجيل على موقعها استعدادا للفرز والاعتماد لتقديم وجبات الإفطار في قباء والميقات للسنة الثانية على التوالي، بينما يكون للمرة الأولى في المركز الحضاري لمسجد القبلتين، التي تشرف عليها هيئة تطوير المدينة، إذ سبق للهيئة الاشتراط على مقدمي خدمة إفطار الصائم في مسجد قباء وميقات ذو الحليفة بأن يكون تقديم وجبات الإفطار عن طريق شركات الإعاشة المعتمدة. كما اشترطت الهيئة على مقدمي خدمة إفطار الصائمين أن يكون عدد الوجبات المقدمة داخل المسجد 20 وجبة، بينما يكون خارج المسجد 50 وجبة.