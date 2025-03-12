عبدالعزيز بن لعبون

عبدالهادي المودان - اليوم

الدمام - شريف احمد - تتضمن ٣ محاور: التعليم الإلكتروني والابتعاث والبحث العلمي المرحلة الأولى تستهدف موظفي الهيئة البالغ عددهم 800 موظف الأكاديمية ستقدم أكثر من 100 برنامج تدريبي متنوع

شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ"اليوم": إطلاق أكاديمية جيولوجية يعزز علوم الأرض والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.