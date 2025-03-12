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شكرا لقرائتكم خبر عن "خيركم سابق".. "سدن" تطلق حملتها الرمضانية لدعم مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان "سدن" حملتها الرمضانية تحت شعار "خيركم سابق"، ضمن جهودها المستمرة في دعم مرضى السرطان وتحقيق الاستدامة في مشاريعها الخدمية، وتعزيز مواردها، وتشجيع المجتمع على التبرع لدعم المرضى.
وقدمت "سدن" خلال العام الماضي 2024م أكثر من 29 ألف خدمة للمرضى. ودعت الحملة، الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة والمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني.
برامج المساعدات المختلفةوأتاحت حملة "خيركم سابق" الفرصة لأفراد المجتمع في الإسهام بإنقاذ حياة مرضى السرطان من خلال توفير رحلة علاج ميسرة لهم بمجموعة المبادرات الاجتماعية المساندة منها برنامج المساعدات المالية "داعم"، وبرنامج توفير السكن للمرضى بجانب مراكز العلاج "إسكان"، وبرنامج الإركاب لتوفير تذاكر الطيران للقادمين من خارج الرياض "ناقل"، وبرنامج النقل الداخلي ويوفر وسيلة نقل داخل مدينة الرياض "مشوار"، وبرنامج الإعاشة الفورية "مساند"، وبرنامج التنويم والعلاج "علاج" المخصص للمرضى غير السعوديين، وبرنامج المسيرات الشهرية "يسر"، وبرنامج الأجهزة الطبية "نيسر" الذي يوفر الأجهزة للمرضى المحتاجين، وبرامج وجلسات الدعم النفسي.
وقدمت "سدن" خلال العام الماضي 2024م أكثر من 29 ألف خدمة للمرضى. ودعت الحملة، الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة والمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني.