شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية: ضخ أكثر من 15.8 مليون م³ للحرمين الشريفين خلال العشر الأوائل من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل شركة المياه الوطنية تنفيذ خططها التشغيلية الخاصة بموسم شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، حيث أعلنت عن توزيع أكثر من 15.8 مليون متر مكعب من المياه خلال العشر الأوائل من الشهر الفضيل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار الضخ على مدار 24 ساعة للحرمين الشريفين والمناطق المركزية، لضمان تلبية احتياجات السكان والزوار والمعتمرين.



خطة لضمان استمرار ضخ المياه

وأكدت الشركة أنها بدأت استعداداتها مبكرًا بوضع خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، حيث تشمل هذه الخطة خزنًا مائيًا استراتيجيًا وتشغيليًا يقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يساهم في ضمان استمرار ضخ المياه بسلاسة خلال الشهر الكريم، وتوفيرها بالكميات الكافية لضيوف الرحمن وسكان المدينتين المقدستين.

فرق فنية وميدانية متخصصة

وأوضحت الشركة أن خطتها التشغيلية خلال هذا الموسم تميزت بالانسيابية العالية والاستعداد الكامل للفرق التشغيلية، حيث تم توزيع الفرق الفنية المختصة على جميع النقاط الخدمية، بالإضافة إلى مراكز التشغيل والصيانة المنتشرة في نطاق واسع، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات بأفضل مستوى ممكن.

كما قامت الشركة بتجهيز فرقها الميدانية بأحدث المعدات والآليات للتعامل مع أي طارئ أو أعطال فنية قد تحدث خلال الشهر المبارك.



وفي إطار التزامها بضمان جودة المياه المقدمة، أشارت "المياه الوطنية" إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص مخبري خلال العشر الأوائل من رمضان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات والمعايير العالمية، مما يضمن توفير مياه آمنة ونقية لسكان وزوار المدينتين المقدستين.

كما قامت الشركة بتجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومرافقها في مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال طلبات العملاء وتلبية احتياجاتهم بكفاءة، لضمان توفير الخدمة دون انقطاع.