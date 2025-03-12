شكرا لقرائتكم خبر "البيئة": إنتاج محلي متنامٍ من الطماطم يفوق (691) ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت (76%) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من الطماطم بلغ أكثر من (691.875) ألف طن خلال عام 2023م، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (76%)؛ مما يعكس التطور الكبير في قطاع الزراعة، وقدرته على تلبية الاحتياج المحلي.

وأوضحت الوزارة خلال حملة "سفرتنا من أرضنا" أن كمية إنتاج الطماطم في المزارع المكشوفة تجاوز (392.294) ألف طن، فيما تجاوزت كمية الإنتاج في البيوت المحمية (299.581) ألف طن؛ ليعكس جهودها المتواصلة في تطوير قطاع الخضروات، وتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، مما يُسهم في دعم الأمن الغذائي بالمملكة.

وحثّت الوزارة المزارعين على تبني الأساليب الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته، من خلال دعمهم وتشجيع استخدام التقنيات المتطورة مثل البيوت المحمية، والزراعة المائية، التي تُسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه، بما يعزز الاستدامة الزراعية، ويدعم الأمن الغذائي في المملكة.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الاعتماد على المنتج المحلي ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان، بما يتمتع به من جودة عالية وقيمة غذائية، منوهةً بأهمية تقليل الهدر الغذائي حيث تزداد معدلات الاستهلاك في الشهر الكريم.

يُذكر أن الوزارة تعمل على دعم المنتجات المحلية؛ لتُساهم في تحقيق الاستدامة الغذائية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تواصل جهودها في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.