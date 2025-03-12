جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة الجامعية ونادي مسافات، سباق "راية العز" احتفالًا بيوم العلم السعودي، بمشاركة من طلاب وطالبات الجامعة، اليوم الثلاثاء ( 11 مارس 2025م ) داخل الحرم الجامعي.

ويأتي الاحتفال تجسيدًا لقيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، عام 1139هـ 1727م، حيث يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز السيف إلى التوحيد والقوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، والسلام والحكمة.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات الذين شاركوا في سباقي ( ٥ كم ) و ( ٣ كم ) وعدد من الفعاليات المصاحبة، وجاءت نتائج السباق على النحو التالي ، فئة العموم الرجال المركز الأول: آرون ماداني، والمركز الثاني: مراد السلمي، والمركز الثالث: عبدالعزيز الحلوي.

ومن فئة العموم سيدات: المركز الأول: فاطمة العمودي، والمركز الثاني: جمانا، والمركز الثالث : روهانا زين.

ومن فئة " طلاب الجامعة " المركز الأول: عمران برناوي، والمركز الثاني: علي عبدالباقي، والمركز الثالث: عبدالله الحارثي .

ويعتبر سباق "راية العز" فرصة للطلاب والطالبات للتعبير عن حبهم لوطنهم، والمشاركة في فعاليات وطنية تعزز قيم المواطنة، والانتماء ، وتذكيرهم بتاريخ المملكة العريق وقيمها النبيلة.