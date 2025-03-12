جلسة حوارية بجامعة خالد بمناسبة يوم العلم

وشارك في الجلسة الحوارية، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زهير الشهري، إلى جانب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل مريع، وحضرها منسوبو الجامعة.
وفي مستهل الجلسة، أشار الدكتور أحمد مريع إلى أهمية الاحتفاء بيوم العَلَم، بوصفه رمزًا وطنيًّا يجسد التاريخ السعودي، موضحًا دور المؤسسات التعليمية في تربية النشء على مدلولات العلم الوطنية، بما يحقق الولاء والانتماء في نفوسهم، وتعزيز قيم المواطنة الحقَّة للمملكة على مدى ثلاثة قرون مضت، مشيرًا إلى أنه يعد قيمة خالدة ورمزًا للعزة والشموخ، ودلالة على مشاعر التلاحم والحب والوفاء النابعة من روح الانتماء والولاء للقيادة والوطن.
من جانبه، أكد الدكتور الشهري، أن العَلَم السعودي يحمل معاني الانتماء والقيم والمواطنة ويجسّد مفهوم الدولة، ويعبّر عن الوحدة الوطنية والعمق التاريخي للوطن، وكان العلم شاهدًا على توحيد الدولة السعودية في جميع مراحلها، مشيرًا إلى أن تاريخ العلم السعودي يعود إلى الراية التي كان يحملها أئمة الدولة السعودية، حيث يعبِّر عن السِّيادة والاستقلالية والوحدة الوطنية، التي تستوجب على كل القطاعات الاحتفاء بها، واستذكار أمجاد القيادة الرشيدة في بناء دولة وحضارة راسخة.
وتمحورت الجلسة حول أهمية تعزيز دور العَلَم السعودي في المجتمع التعليمي، وترسيخ مفهوم المحافظة على العَلَم والتركيز على دور المؤسسات التعليمية في ذلك، عقب ذلك أتيحت مداخلات الضيوف ممن أثروا الجلسة بنقاشاتهم ومشاركاتهم.
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