شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

إجازات المرأة العاملة

إجازات الظروف الاجتماعية

الإجازة العادية للعاملين

الدمام - شريف احمد - في إطار التزامها بتنظيم بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، حددت وزارة التعليم ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية التعاقدية في المدارس وإدارات التعليم، وذلك وفقًا لنظام العمل المعمول به.وتضمنت اللائحة تفاصيل واضحة حول أنواع الإجازات وفترات استحقاقها، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.وأكدت الوزارة أن الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية تتيح لهم الاستفادة من الإجازة المرضية التي تمنح لمدة 30 يومًا بأجر كامل، تليها 60 يومًا بأجر يعادل 75% من الراتب، ثم 30 يومًا أخرى بدون أجر، ويتم احتساب السنة المرضية ابتداءً من تاريخ أول إجازة يحصل عليها الموظف خلال العام.وفيما يتعلق بالإجازات الخاصة بالمرأة العاملة، فقد حددت الوزارة إجازة الوضع التي تمنح للموظفة لمدة 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر بالكامل، مع إمكانية تمديد الإجازة وفق الشروط المنظمة لذلك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لفترة الإجازة الإضافية نهاية شهر فبراير من العام 2025.كما يحق للموظفة الحصول على إجازة بعد الولادة وفقًا لما تحدده اللوائح، وفي حال كان المولود بحاجة إلى رعاية خاصة، يمكن تمديد الإجازة بناءً على تقرير طبي معتمد.أما الموظف الذي يرزق بمولود جديد، فقد نصت الضوابط على منحه إجازة لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الأول من تاريخ الولادة، وذلك لتمكينه من التواجد مع أسرته خلال هذه الفترة المهمة.وفيما يخص الإجازات المرتبطة بالظروف الاجتماعية، فقد أقرت الوزارة منح الموظفين العاملين في الوظائف التعليمية والإدارية التعاقدية إجازة وفاة لمدة 5 أيام في حال وفاة أحد الأقارب، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للموظف لمواساة أسرته والتعامل مع متطلبات هذا الظرف الطارئ.كما تمنح الموظفة التي يتوفى زوجها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حاملًا فيحق لها تمديد الإجازة حتى تضع حملها.وضمن الإجازات المرتبطة بالمناسبات الشخصية، يحق للموظف الحصول على إجازة زواج لمدة 5 أيام، وذلك لتمكينه من الاحتفال بهذه المناسبة والاستعداد للحياة الزوجية.ويحق للموظف الذي يضطر إلى مرافقة أحد أفراد أسرته المرضى استنفاد رصيد إجازاته العادية، وفي حال انتهائها يمكنه الحصول على إجازة مرافقة المريض وفق ما يحدده نظام العمل.وأكدت وزارة التعليم أن الإجازة العادية للعاملين المتعاقدين تعتبر بمثابة الإجازة السنوية الدورية، حيث تبلغ مدتها 30 يومًا، مما يتيح للموظفين فرصة الاستراحة وتجديد النشاط بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي.وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تضمن حقوق الموظفين التعاقديين وتراعي الظروف الشخصية والاجتماعية لهم، بما يسهم في تحسين جودة العمل ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذا القطاع الهام.