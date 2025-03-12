شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. ضبط وإتلاف 850 كيلوجرامًا من الأغذية مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق الجزاءات على المخالفات

جولات رقابية شاملة

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية محافظة البيضاء، خلال الجولات الميدانية التي نفذها المراقبون الصحيون، 850 كيلوجرامًا من الأغذية مجهولة المصدر في أحد المحلات التجارية، والتي لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة لضمان سلامة المستهلكين.من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة البيضاء، المهندس مساعد القحطاني، بأنه تم إتلاف المواد المضبوطة فورًا من قبل الفرق المختصة، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.وقال بأن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة، وضمان التزام جميع المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية.وأضاف بأن البلدية تقوم بتنفيذ جولات رقابية مستمرة على المحلات الغذائية لضمان عدم وجود أي مواد غذائية مخالفة قد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين.ونوه إلى أن أي منشأة غذائية يتم ضبط مخالفات بها، سيتم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مع تشديد الإجراءات بحق المخالفين.وأشار إلى أن هذه الجولات التفتيشية لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا عمليات الفحص الدقيقة على المحلات التجارية للتأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة.ودعا الجميع إلى التعاون مع الفرق الرقابية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال مركز البلاغات 940، حفاظًا على السلامة الغذائية ورفع مستوى الوعي في المجتمع، بما يساهم في توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع.