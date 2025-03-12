إحصائيات مفصلة بالغياب.. إجراءات جديدة لضبط دوام المعلمين في رمضان

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لجميع مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد، ورياض الأطفال، يتضمن توجيهات واضحة بشأن متابعة دوام المعلمين والموظفين خلال شهر رمضان المبارك.

ويهدف التعميم إلى ضبط دوام المعلمين والمعلمات في المدارس خلال الشهر الفضيل وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الانضباط ورفع مستوى الأداء في القطاع التعليمي.

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وأكدت الوزارة، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز قيمة الانضباط والحد من الغياب، بهدف تحقيق الكفاءة والإنتاجية المطلوبة، وضمان جودة المخرجات التعليمية.ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي تضمنها التعميم، تكليف الوحدات المختصة في كل مدرسة بمتابعة دقيقة لدوام المعلمين والمعلمات، وإعداد إحصائيات مفصلة بحالات الغياب، ورفعها بشكل دوري. من خلال الرصد والمتابعة التي تستمر حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 19 رمضان، وهو اليوم الذي يسبق بداية إجازة عيد الفطر المبارك للمدارس.ويُعد هذا التعميم استكمالًا لتعميم سابق أصدرته الوزارة بشأن تحديد التوقيت الزمني للدوام المدرسي خلال شهر رمضان، مما يؤكد حرص الوزارة على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بانتظام العملية التعليمية.ودعت الوزارة جميع منسوبي التعليم، من معلمين وإداريين، إلى الاطلاع على التعميم والالتزام التام بتنفيذ ما ورد فيه، مشددةً على أن الانضباط يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف التعليمية، خاصة خلال شهر رمضان.وتسعى وزارة التعليم بشكل دائم إلى تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودتها، وتعتبر الانضباط والالتزام من الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز هذه القيم، وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية خلال شهر رمضان المبارك. ولم تقتصر الإجراءات على الرصد والمتابعة، بل شملت أيضًا التأكيد على أهمية تعزيز قيمة الانضباط لدى المعلمين، وتوعيتهم بأهمية دورهم في تحقيق الأهداف التعليمية.