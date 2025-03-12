شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل يوم شاق في تأمين موكب الأمير خالد بن سلطان بعد تحرير الكويت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الأمير اللواء المتقاعد فيصل بن جلوي تفاصيل يوم شاق خلال تأمينه موكب الأمير خالد بن سلطان بعد تحرير الكويت.

وقال خلال لقائه في برنامج “الليوان”: “بعد الانتهاء من الإيجاز العسكري، كنا ننتظر خروج الأمير، وقد جهزنا الموكب للانطلاق في جولة معه.”

وأضاف: “أثناء الوقوف عند البوابة، دار حديث بين الأمير خالد والأمير مساعد رئيس الأركان، وحينها ركب الأمير خالد السيارة معه بدل من أن يركب سيارته الشخصية مع سائقه الشخصي،والذي يمتلك عنده خبرة على القيادة التخلصية في حالة المشاكل .

وتابع: ” في هذا الوضع تغير الهدف بالنسبة لنا ولكننا حاولنا التكيف مع الوضع الجديد ودخل الموكب وسط احتفالات الشعب الكويتي، فترجلنا من السيارات، وكان علينا التحرك بسرعة معينة لضمان السيطرة على الموقف في حال حدوث أي طارئ، وفي تلك اللحظات هرولت مسافة لا تقل عن 4 إلى 6 كيلومترات، لكن الأمير كان يراقبنا ويتفقدنا بانتظام.”

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