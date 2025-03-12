منصة موحدة للتنقل بالمسجد الحرام

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام، بهدف تسهيل إجراءات حجز عربات التنقل للمعتمرين.

وتتيح المنصة للمستفيدين إمكانية الحجز المسبق إلكترونيًا، واختيار وسيلة التنقل، مثل عربات القولف، والعربات اليدوية بدافع، والعربات المجانية بدون دافع، وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية، كما تقدم خيارات متعددة لأداء المناسك، مثل الطواف والسعي أو العمرة الكاملة مع تحديد التاريخ والوقت المناسبين، وتتميز بسهولة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الوصول السهل والدعم الفني المتكامل لضمان تجربة ميسرة للمستفيدين.

ويمكن للراغبين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على المنصة عبر موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين, علمًا أن الأولوية في الخدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.