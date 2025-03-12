وتتيح المنصة للمستفيدين إمكانية الحجز المسبق إلكترونيًا، واختيار وسيلة التنقل، مثل عربات القولف، والعربات اليدوية بدافع، والعربات المجانية بدون دافع، وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية، كما تقدم خيارات متعددة لأداء المناسك، مثل الطواف والسعي أو العمرة الكاملة مع تحديد التاريخ والوقت المناسبين، وتتميز بسهولة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الوصول السهل والدعم الفني المتكامل لضمان تجربة ميسرة للمستفيدين.
ويمكن للراغبين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على المنصة عبر موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين, علمًا أن الأولوية في الخدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة موحدة للتنقل بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.