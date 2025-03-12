مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يشارك في معرض لندن الدولي للكتاب ٢٠٢٥

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ويستعرض المجمع في مشاركته سلسلة إصداراته التي تتجاوز (300) إصدار رقمي ومطبوع، ومنها: (45) إصدارًا حديثًا تغطي مجالات التخطيط والسياسة اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية ، وهو ما يعكس التزامه بإثراء المكتبة العربيَّة والدولية بمصادر معرفيَّة متخصصة تخدم الباحثين والمهتمين باللُّغة العربيَّة، وتدعم تطورها في جميع القطاعات.
وتهدف مشاركة المجمع إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير المحتوى اللغوي وحضور اللغة العربية في المجالات البحثية والتعليمية والثقافية، وتسعى إلى إبراز دور المجمع في تحقيق مرجعية عالمية في المدونات اللغوية.
يُذكر أن المجمع شارك في العديد من معارض الكتاب المحلية والدولية، ساعيًا إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الهوية اللغوية، وتقديم محتوى لُغويّ يواكب التطورات الحديثة، ويُثري المكتبة العربيَّة والدولية بأدوات معرفيَّة مبتكرة تدعم التعاون الثقافيّ العربيّ.
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