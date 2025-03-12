شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة المكرمة يزور “مركاز البلد الأمين” ويطّلع على مبادراته الإثرائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة الليلة مركاز البلد الأمين الذي تنفذه أمانة العاصمة المقدسة ويمثل إحدى المبادرات الإثرائية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في مكة المكرمة وتسهم في إثراء تجربة قاصيدها خلال شهر رمضان المبارك.

وجال سموه الكريم يرافقه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار والمشرف على وكالة الإمارة الأمير الدكتور فيصل بن محمد ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي أرجاء مبادرة مركاز البلد الأمين حيث وقف على قاعة القبة التي تعد أكبر قاعة لتجمع المستثمرين ورواد الأعمال والمثقفين ثم وقف على أركان الحرف اليدوية التي تنفذ في مركاز البلد الأمين تزامناً مع عام الحرف اليدوية 2025 وتوقف سموه الكريم أثناء جولته في متحف جامعة أم القرى الذي يضم قطعاً تراثية نادرة تعرض لأول مره.

ورافقه أثناء الجولة أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود الذي عبر عن شكره وامتنانه لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على حرصه وزيارته الخاصة لمقر مبادرة مركاز البلد الأمين مثمنا هذا الدعم الكبير في رعاية الفعاليات الإثرائية التي تعزز من جودة الحياة في مكة المكرمة.