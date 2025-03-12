شكرا لمتابعة خبر عن حكم استنشاق الدخان أثناء الصيام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الخثلان، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم استنشاق الدخان أثناء الصيام.

وقال الخثلان إن الإنسان إذا مر على شخص يدخن واستنشق الدخان فأن ذلك لا يؤثر على صحة الصيام، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”.

وأكد أن شرب الدخان يفسد الصيام لأن سيجارة الدخان تحتوي على عدة مواد وهي التي تفسد الصوم.

ونصح الشيخ سعد الخثلان الصائمين بعدم الجلوس مع شخص يدخن أثناء الصيام، لأن الجلوس مع شخص يرتكب المعصية يشترك معه في الإثم.

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