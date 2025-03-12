شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق عن أجواء العيد: البرد القوي راح وباقي منه قبلات شتوية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أن أجواء العيد ستكون معتدلة، مؤكدًا أن البرد القوي راح، لكن باقي من البرد قبلات شتوية ومستمرة إلى ليالي العيد، لكن في نهار العيد سنرتدي الثوب الصيفي.

وأكد الزعاق أن الأجواء خلال عيد الفطر المبارك ستكون معتدلة، وأشار إلى أن استخدام المكيفات سيكون ضروريًا خلال النهار، بينما ستكون الأجواء الليلية لطيفة ومناسبة للخروج والاستمتاع بالعيد.

وأضاف الدكتور الزعاق أن شهر رمضان هذا العام سيبدأ فلكيًا يوم السبت 1 مارس، وينتهي يوم السبت 29 مارس، ليكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر.

وأوضح أن الأجواء الليلية في بداية شهر رمضان ستكون مناسبة لإشعال النار للوناسة، ومع اقتراب العيد ستصبح الأجواء رائقة في الليل، مع الحاجة لتشغيل المكيفات خلال النهار.

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