شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن جلوي: أن تكون جنديًا سعوديًا أعظم فخر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الأمير فيصل بن جلوي عن فخره بالجنود السعودية، مؤكدًا أن كل مواطن سعودي يعتبر جندي .

وقال بن جلوي خلال لقائه على برنامج الليوان :” أن تكوم جنديًا سعوديًا هذا يعني لك الكثير من ناحية أن تكون بلدك البلد الوحيدة الذي فيه بيت الله ومسجد رسول الله الكريم.”

وأضاف:” يعني أن بلدك الوحيد الذي أُنزل فيه القرآن وهاجر فيه الرسول سل الله عليه وسلم، وبلّغ الوحي، كما أنه الوحيد الذي طلعت منه جيوش الفتح .”

ومن جانبه، أوضح أن كل فتوحات الإسلام كانت لمناطق مغلقة، لافتًا أن الجندي السعودي لا فخر بعد فخره وهو الإرث الممتد .

وأشار إلى أن القيم التي توجد في المجتمع السعودي يُحسد عليها المجتمعات من الخارج لعدم توفرها لديهم .