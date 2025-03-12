شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ سعد السبر يوضح حكم الحناء في الصيام والوضوء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر على سؤال سيدة جاء فيه: “هل وضع الحناء على الشعر من المفطرات أو تعد حائلا في الوضوء والغسل؟” .

وقال الشيخ السبر خلال استضافته على قناة «الرسالة»: “الحناء ليست من المفطرات إذا وضعتها المرأة على رأسها، وإذا وضعتها وهي على طهارة، فيجوز لها المسح عليها أثناء الوضوء، شريطة أن تعمم رأسها بالكامل بالحناء، فتمسح عليها كما يُمسح على الخمار” .

وأضاف أن النبي ﷺ كان يلبد رأسه ويمسح عليه، وهو ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتواه، مما يدل على جواز المسح على الحناء أثناء الوضوء.