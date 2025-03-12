شكرا لمتابعة خبر عن مسن يروي قصة حرمانه من الزواج بسبب العين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن قصة عدم زواجه حتى بلوغه 65 عامًا، مشيرًا إلى أنه تعرض للعين قبل 40 عامًا، ما أثر على حياته الشخصية.

وقال المواطن في مقطع فيديو متداول: “قبل 40 عامًا، أصبت بالعين، والآن بعمر 65 لم أتزوج، لكنني راضٍ تمامًا بما كتبه الله لي”.

وأضاف: “عندما أرى مشكلات الآخرين، أقول الحمد لله”.

وأكد أنه يجد راحته في الصلاة والعبادة، موضحًا: “كلما تذكرت ما حدث معي، أتوضأ وأصلي وأحمد الله على الصحة والقدرة على المشي”.

ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالتالي: “ربي يشفيه ويرزقه ويعوضه”، “الله يشفيه”، “العين أقوى من السحر، ‏أنا جتني عين على سيارتي لي 19 سنه كل ماشتري سياره تنحرق ولي تخرب” .