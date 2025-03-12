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مسن يروي قصة حرمانه من الزواج بسبب العين .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى مواطن قصة عدم زواجه حتى بلوغه 65 عامًا، مشيرًا إلى أنه تعرض للعين قبل 40 عامًا، ما أثر على حياته الشخصية.

وقال المواطن في مقطع فيديو متداول: “قبل 40 عامًا، أصبت بالعين، والآن بعمر 65 لم أتزوج، لكنني راضٍ تمامًا بما كتبه الله لي”.

وأضاف: “عندما أرى مشكلات الآخرين، أقول الحمد لله”.

وأكد أنه يجد راحته في الصلاة والعبادة، موضحًا: “كلما تذكرت ما حدث معي، أتوضأ وأصلي وأحمد الله على الصحة والقدرة على المشي”.

ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالتالي: “ربي يشفيه ويرزقه ويعوضه”، “الله يشفيه”، “العين أقوى من السحر، ‏أنا جتني عين على سيارتي لي 19 سنه كل ماشتري سياره تنحرق ولي تخرب” .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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