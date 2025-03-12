شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 27 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 27 درجة مئوية.- مكة المكرمة 36 درجة مئوية.- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.- الرياض 26 درجة مئوية.- جدة 31 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 24 درجة مئوية.- بريدة 24 درجة مئوية.- حائل 21 درجة مئوية.- الباحة 21 درجة مئوية.- عرعر 20 درجة مئوية.- سكاكا 21 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 31 درجة مئوية.- الخرج 27 درجة مئوية.- المجمعة 22 درجة مئوية.- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.- الدوادمي 25 درجة مئوية.- شرورة 35 درجة مئوية.يُتوقعفي تقريره عناليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطولمتوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلىمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقيةفي حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائلكما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشماليةالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبيارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصفحالة البحر: خفيف إلى متوسط الموجالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرةارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرةحالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرةنبهفي تقريره عنمنإلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءوتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 6 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية، وصواعق رعديةوتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 5 مساء على الأحساء والعديد وبقيقويصاحب الأمطار رياح شديد السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية