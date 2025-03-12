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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 27 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 27 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 27 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 36 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.
- الرياض 26 درجة مئوية.
- جدة 31 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 24 درجة مئوية.
- بريدة 24 درجة مئوية.
- حائل 21 درجة مئوية.
- الباحة 21 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 21 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 31 درجة مئوية.
- الخرج 27 درجة مئوية.
- المجمعة 22 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.
- الدوادمي 25 درجة مئوية.
- شرورة 35 درجة مئوية.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل.
كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 6 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 5 مساء على الأحساء والعديد وبقيق.
ويصاحب الأمطار رياح شديد السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 27 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 36 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.
- الرياض 26 درجة مئوية.
- جدة 31 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 24 درجة مئوية.
- بريدة 24 درجة مئوية.
- حائل 21 درجة مئوية.
- الباحة 21 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 21 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 31 درجة مئوية.
- الخرج 27 درجة مئوية.
- المجمعة 22 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.
- الدوادمي 25 درجة مئوية.
- شرورة 35 درجة مئوية.
طقس يوم الأربعاءيُتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقية.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل.
كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
أمطار على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
وتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 6 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 5 مساء على الأحساء والعديد وبقيق.
ويصاحب الأمطار رياح شديد السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.