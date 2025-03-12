شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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حالة الطقس

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البحر الأحمر

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أمطار على الشرقية

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حالة الطقس

أمطار خفيفة

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ضباب على حفر الباطن

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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حفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - يتوقعفي تقريره عناليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقيةفي حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائلكما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشماليةالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.نبهفي تقريره عنمنإلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءوتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 6 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مستوى الرؤية، وصواعق رعديةوتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 5 مساء على الأحساء والعديد وبقيقويصاحب الأمطار رياح شديد السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةيتوقعفي تقريره عنفي المنطقة الشرقية،على، يستمر حتى الساعة 8 من صباح اليوم الأربعاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات