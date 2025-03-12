شكرا لقرائتكم خبر عن 9,7 مليون.. عدد المصلين بالمسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان الحالي، توافد المصلين والزوار، وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أرقى وأجود الخدمات لهم.

وبلغ عدد المصلين في المسجد النبوي وسطحه وساحاته إلى 9,705,341 مصليًا خلال الأيام العشرة الأولى.

وتعمل الهيئة بالعمل على تسهيل الوصول إلى أروقة المسجد النبوي، من خلال تنظيم دخول الزائرين والمصلين عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسية والفرعية لضمان انسيابية الحركة.