شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام.. شباب الكشافة يحققون 11800 ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق الفتية والشباب المشاركين في معسكر خدمة المعتمرين الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي، بالتعاون والتكامل مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 11800 ساعة عمل تطوعية خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.

وأسهم 295 كشافًا في الإرشاد والتوجيه للمعتمرين، ومساندة الجهات المختلفة منها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتجمع الصحي بمكة المكرمة، والأمن العام.

تنمية الانتماء الوطني

وأوضح قائد المعسكر زياد قدير، أن المعسكر مستمر في تقديم الخدمة حتى نهاية الشهر الفضيل، وفق برنامج زمني تشارك فيه مختلف قطاعات الجمعية.



وأكد أهمية تلك المعسكرات في تنمية العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الفتية والشباب والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.