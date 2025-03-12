شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يشيد بنتائج المحادثات بين أمريكا وأوكرانيا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتقدم الذي تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن إمكانية إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ضد جارتها.

ووافقت أوكرانيا على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، بشرط أن توافق روسيا أيضًا، بينما وافقت الولايات المتحدة على استئناف المساعدات العسكرية والاستخباراتية، وذلك عقب محادثات جرت يوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

الكرة في ملعب روسيا

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس: "الكرة الآن بوضوح في ملعب روسيا"، مرددًا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تفاوض على الاتفاق في جدة إلى جانب أطراف أخرى.

كما استخدمت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التعبير ذاته في منشور على إكس لدعم الاتفاق.



ثقل سياسي ودبلوماسي للمملكة

وأكد ماكرون أهمية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، لكنه شدد أيضًا على أن فرنسا وشركاءها لا يسعون إلى مجرد أي سلام، بل إلى "سلام مدعوم بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".

أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي استضافة المملكة العربية السعودية للمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك في إطار الجهود التي تهدف إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وثمّن المبادرة الكريمة التي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، ومساعيها الحميدة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، انطلاقًا مما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي في المنطقة والعالم، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ودعمهما الدائم للمبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن العالمي.

وقف إطلاق النار