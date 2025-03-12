شكرا لمتابعة خبر عن بحضور محافظ الجبيل الداود إقامة حفل إفطار يوم الوفاء لشهداء الواجب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بمحافظة الجبيل، يوم أمس الثلاثاء، حفل إفطار “يوم الوفاء” لشهداء الواجب، في نسخته الحادي عشر على التوالي، بحضور سعادة محافظ الجبيل الأستاذ منصور بن زيد الداود، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذوي الشهداء، وذلك في المخيم الرمضاني بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بمحافظة الجبيل الشيخ خالد بن محمد العتيبي أن برنامج المبادرة تضمن تفطير ٢٧٠٠ صائم على نية شهداء الواجب، وتسيير ثلاث حافلات لأداء مناسك العمرة، تقل ١٥٠ معتمرًا احتسابًا للأجر والثواب عن شهداء الوطن، مؤكداً بأن المبادرة تأتي امتدادًا لبرامج الجمعية السنوية التي تهدف إلى تخليد ذكرى الشهداء الأبرار، وتعزيز قيم الوفاء والانتماء، تحت ظل قيادة حكيمة تدعو دائمًا إلى وحدة الصف والتلاحم الوطني.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد في إنجاح المبادرة، التي تعكس الوفاء والعرفان لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الدين ثم المليك والوطن.

هذا وتواصل الجمعية تنفيذ مشروع إفطار صائم للسنة الحادية والثلاثين، وتستهدف خلال شهر رمضان الحالي تقديم أكثر من ٧٥ ألف وجبة إفطار للصائمين، في إطار جهودها لخدمة المجتمع ودعم الأعمال الخيرية.