السعودية | سمو وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بجدة، معالي وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة العميد البحري الركن عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث، فيما حضره من الجانب التركي سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومستشار معالي الوزير أربيل أوزديمير، والملحق العسكري بسفارة جمهورية تركيا لدى المملكة العميد أوكتاي كايهنلي.

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