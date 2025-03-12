شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع نظيره التركي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.