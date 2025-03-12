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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع نظيره التركي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بجدة، وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
فيما حضره من الجانب التركي سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومستشار الوزير أربيل أوزديمير، والملحق العسكري بسفارة جمهورية تركيا لدى المملكة العميد أوكتاي كايهنلي.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
الحاضرون في اللقاءوحضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة العميد البحري الركن عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث.
فيما حضره من الجانب التركي سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومستشار الوزير أربيل أوزديمير، والملحق العسكري بسفارة جمهورية تركيا لدى المملكة العميد أوكتاي كايهنلي.