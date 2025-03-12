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وزير الدفاع يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع نظيره التركي

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بجدة، وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي - واس

الحاضرون في اللقاء

وحضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية في أنقرة العميد البحري الركن عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث.
وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي - واس
وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي - واس

فيما حضره من الجانب التركي سفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومستشار الوزير أربيل أوزديمير، والملحق العسكري بسفارة جمهورية تركيا لدى المملكة العميد أوكتاي كايهنلي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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