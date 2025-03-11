43 مخالفة للباعة الجائلين بأبها

تواصل أمانة منطقة عسير، ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، تنفيذ جولاتها الرقابية على السوق الرمضاني في حي المشهد بأبها، بهدف متابعة التزام العارضين بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمتسوقين.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط 43 مخالفة للباعة الجائلين، سواء داخل السوق أو في محيطه، واتخاذ الإجراءات النظامية، وفحص 194 عينة غذائية، جاءت 175 عينة منها مطابقة للمواصفات، في حين تبين أن 19 عينة غير مطابقة، وأتُخذت الإجراءات النظامية حيالها وفق اللوائح المعتمدة. وتقوم إدارة الرقابة الشاملة برصد وضبط المخالفات لضمان توفير بيئة تسوق آمنة وصحية، ويعمل مختبر سلامة الأغذية على فحص المنتجات الغذائية والتأكد من جودتها وسلامتها، من خلال فحوصات مخبرية دقيقة وسريعة تتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري عند رصد أي مخالفة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة لضمان التزام السوق بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يحفظ صحة وسلامة المستهلكين، ويعزز ثقة المواطنين والمقيمين بجودة المنتجات الغذائية المعروضة خلال الشهر الكريم.