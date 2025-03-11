هطول أمطار في 7 مناطق.. والشرقية تسجل أعلى كمية بـ 6.2 ملم في حفر الباطن

سجلّت محطة حفر الباطن في منطقة الشرقية أعلى كمية هطول أمطار بـ(6.2) ملم، وذلك ضمن (7) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة الأمطار، فيما سجلت محافظة راس مشعاب في الخفجي بمنطقة الشرقية (2.2) ملم، وحرس حدود الرقعي بحفر الباطن بـ(1.8) ملم، فيما سجّلت حرس حدود مريخة براس تنورة، ومحطة القطار بقرية العليا (1.6) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (21) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).

وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة الحدود الشمالية (6.0) ملم في الشعبة بمحافظة رفحاء، و(2.6) ملم في أم الخنصر بعرعر، فيما سجلت منطقة تبوك (3.3) ملم بمحمية الملك سلمان، و(1.8) ملم في العسافية بتيماء، و(1.6) ملم في الديسة بضباء، كما سجلت منطقة الرياض (3.4) ملم في عسيلة بمحافظة وادي الدواسر.

وأبان التقرير أن منطقة الجوف سجلّت (1.6) ملم في خوعاء بسكاكا، و (1.4) ملم بدومة الجندل، و(1.0) ملم بطبرجل، فيما سجلّت منطقة حائل (4.8) ملم في الشيحية ببقعاء، فيما شهدت عسير هطول أمطار بكمية (0.5) ملم بمنطقة تثليث. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3FhG2hz .