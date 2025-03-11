«إثراء الضيافة» تطلق الخيام ذات الدورين في مشعر «منى»

أعلنت شركة «إثراء الضيافة القابضة» عن إطلاق مشروع بناء الخيام ذات الدورين الذي يُمثل تحولًا نوعيًا في إسكان الحجاج، يهدف إلى إثراء تجربة الحاج من خلال توفير إقامة متميزة ذات طابقين أو أكثر بتصاميم حديثة، وحلول مستدامة، وكفاءة تشغيلية عالية، مما يسهم في راحة الحجاج وطمأنينتهم.

ويعتبر هذا المشروع باكورة خطة استراتيجية وعدة مبادرات لـ«إثراء القابضة» تسعى من خلالها إلى توفير إسكان يتميز بتصميم هندسي عصري، يجمع بين الجودة والاستدامة، مع الاستمرار في المحافظة على الطابع الخاص بالمنطقة، حيث تمتد مرحلته الأولى على مساحة 48,482 مترًا مربعًا، ويضم مخيمات سكنية مجهزة بأحدث الخدمات. هذا ويعتمد المشروع على خيام من طابقين، مما يعزز كفاءة استخدام المساحات ويوفر بيئة إقامة مريحة وفق أعلى المعايير، علما أن المخيم الرئيسي يستوعب أكثر من 15 ألف حاج، مع توفير 940 دورة مياه لضمان الخصوصية والراحة.

كما يشمل المشروع خدمات فندقية متقدمة ذات رفاهية عالية تعزز جودة الإقامة في المشاعر المقدسة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد بن عباس سندي، رئيس مجلس إدارة «إثراء الضيافة القابضة»، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية «إثراء الضيافة» لتقديم حلول إسكانية مبتكرة تعزز تجربة ضيوف الرحمن، وقال: «في كل موسم حج، نرى ملايين الحجاج يأتون إلى هذه الأرض المباركة، ونحن في إثراء الضيافة نشعر بمسؤولية عظيمة تجاههم، حيث تعكس مثل هذه الخدمات الراقية التزام إثراء الضيافة بتقديم مشاريع ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتسهم في تطوير قطاع الضيافة في الحج، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030». كما نوه د. سندي بأن المشروع، الذي تبلغ قيمته نحو 200 مليون ريال، لم يكن ممكنا لولا الدعم المستمر من قبل وزارة الحج والعمرة، وشركة كدانة المطور الرسمي والرئيس للمشاعر.

من جانبه، أكد الدكتور عايض الغوينم، العضو المنتدب، أن المشروع، يمثل نقلة نوعية في منظومة إسكان الحجاج، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن. وقال: «نسعى من خلال هذا المشروع الفريد من نوعه إلى تحقيق أعلى معايير الراحة والكفاءة التشغيلية، ونأمل أن يكون هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في مجال إسكان الحجاج، وأن يسهم في تعزيز تجربتهم خلال هذه الرحلة المباركة».